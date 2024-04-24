Зміни стосуються документів, що оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

У Міністерстві закордонних справ України розʼяснили рішення Кабінету міністрів щодо припинення видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Так, міністерство наголосило, що постанова Кабміну № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

"Консульські послуги МЗС надаються громадянам України в закордонних дипломатичних установах, а саме у посольствах, генеральних консульствах і консульствах України. ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України", – йдеться у заяві.

Таким чином, порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін. При цьому варто наголосити, що днями МЗС тимчасово обмежило консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном.

Видача паспортів військовозобовʼязаним чоловікам за кордоном

Згдіно з рішенням Кабінету міністрів Україні, військовозобовʼязані чоловіки 18-60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України виключно на території України. Про це йдеться у постанові № 443 від 23 квітня 2024 року.

Зазначалося, що оформлення таких документів здійснюється в територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС України. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Проте є і винятки. Так, паспорти в закордонних установах видаватимуть, зокрема, особам з інвалідністю, батькам, опікунам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, та іншим категоріям.

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