Наразі є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Питання демобілізації та ротації гостро постає серед українських військовослужбоців. Втім, найчастіше воїни запитують, коли війна закінчиться.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

"Відверто кажучи, 50% військових запитують, коли війна закінчиться. А ті, хто служить більше року, питають коли буде не демобілізація, а коли буде хоча б ротація. Повноцінні ротації за останній час провели тільки 10% військових частин, які перебувають зараз на фронті", - зазначив він.

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Горбенко розповів, що хлопці на передній лінії чергують дві доби через дві, або три через три. Їх відводять на місце дислокації біля фронту для відпочинку і знову ровертають на позиції.

"Повноцінна ротація - це коли військову частину відводять, як мінімум, на два місяці, дають відпочити бійцям 30 днів, потім вони повинні пройти бойове злагодження, оновити свою фізичну форму. А в такому темпі ротацій, як зараз, тримати фізичну форму дуже важко. І тому нам треба мати резерви, щоб повноцінно відводити наші військові частини на відновлення. На фронті ставлять саме ці запитання, а не "коли ви мене демобілізуєте", - поділився нардеп.

Крім того, за словами Горбенка, дуже багато побажань від тих воїнів щодо надбавки за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна зробити, є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Бюджет дійсно не гумовий і все, що заробляє країна, ми витрачаємо виключно на війну та озброєння. Але водночас є ті, хто "воює" в лапках: відмовники і ті, хто самовільно залишає частину. У командирів нема можливості змусити виконувати наказ. Командир може написати звіт і того, хто відмовився виконати наказ, просто покарають на зарплату", - пояснив Горбенко.

За відмову виконувати наказ командир можете зробити в цій ситуації - просто зняти зарплату. А держава ж розраховувала на цю людину. Горбенко не бачить сенсу тримати таких людей в лавах армії. Краще ці кошти спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну.

Зарплати військовим

Як повідомляв заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони Юрій Мисягін, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих, хто понад два роки на нулі. Але це ще не остаточне рішення.

Раніше УНІАН писав, що у Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Законопроект №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію, повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

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