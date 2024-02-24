За його словами, кошти для грошового забезпечення українських воїнів будуть шукати.

Кошти на потреби ЗСУ кошти неодмінно знайдуться, зокрема й на підняття грошового забезпечення військових на передовій до 200 тисяч гривень.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко з в ефірі національного телемарафону. За його словами, у перший рік повномасштабної війни українська влада кілька разів збільшувала видатки на сектор оборони та безпеки.

"Ми завжди шукаємо можливості. Як ви знаєте, в 2022-му році ми декілька разів змінювали бюджет, збільшуючи видатки на сектор безпеки і оборони. І в 2023-му році – мінімум 3 рази були додаткові (зміни - УНІАН)", - сказав міністр.

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Водночас Марченко зауважив, що все залежить від внутрішніх можливостей для реалізації таких планів. Український уряд робить усе, щоб ткошти на такі потреби були.

"Всі видатки, яких будуть потребувати наші військові - ми будемо шукати", - додав Марченко.

Зарплати військовим

Як повідомляв заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони Юрій Мисягін, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих, хто понад два роки на нулі. Але це ще не остаточне рішення.

Раніше УНІАН писав, що у Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Законопроект №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію, повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

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