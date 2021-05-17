Засновник гурту Go_A Тарас Шевченко: Різним людям цікаві різні історії. У когось фаворит Євробачення - Франція, у когось – ми

Музикант, засновник, саундпродюсер гурту Go_A Тарас Шевченко розповів УНІАН, як українців зустрів Роттердам, через яку недугу солістка Катерина Павленко пропустила репетицію та чому не вірить у прогнози букмекерів.

Днями з'явилися новини, що солістка Go_A Катерина Павленко погано себе почуває, на одній з репетицій її замінила співачка з Нідерландів. Що сталося? Яка ситуація станом на зараз?

У нас все добро. У середу вранці Катя себе не дуже добре почувала. В принципі, все було «ок», але є певні протоколи Євробачення. Якщо хтось з делегації недобре себе почуває, людина має зробити ПЛР-тест на ковід, його результатів треба чекати від 24 до 48 годин. Катя була на ізоляції, наша друга репетиція пройшла зі статисткою, нідерландською співачкою. Вона не знала української, але сама подивилась переклад, потім ми додатково розповіли. Вона, як на мене, дуже круто все зробила. Мені здається, що вона максимально прокайфувала від виступу.

Зараз Катя себе нормально почуває.

Через що могло погіршитись її самопочуття?

Мені здається, що це суто акліматизація. Не те щоб у неї була висока температура, якісь страшні симптоми… В «доковідну епоху» Катя вийшла б на сцену, але в цьому році багато обмежень. Зараз, якщо хтось с делегації кашляне (не обов’язково учасник гурту, це може бути й фотограф), є певні правила.

Як нам пояснили, Євробачення зараз - великий виняток з правил. Тут все має бути ідеально, весь світ дивиться, як проводити конкурси та концерти в умовах пандемії. Тому багато обмежень, але всі вони потрібні, і ми це розуміємо.

Як вас приймає Роттердам?

Роттердам всіх приймає дуже класно, тут дуже привітні люди. На вулиці більшість ходить без масок, але маски у всіх поруч. Навіть в нашій гримерній ми маємо бути в масках. Соціальне дистанціювання працює. Ми маємо спілкуватися на відстані півтора метра. Декілька днів тому у нас була невеличка екскурсія по Роттердаму, під час якої ми зустрілись з представниками Литви, гуртом The Roop, якій є одним з наших фаворитів. Ми трохи поспілкувались, але навіть не на відстані півтора метра, мабуть, трохи більше. Ніхто нічого не змінював, всі правила були збережені.

Ми не маємо права виходити з готелю, єдиний варіант, через який ми можемо вийти на вулицю, - спорт. Тому ми вранці бігаємо, дихаємо свіжим повітрям, і це круто, це заряджає на цілий день.

Темп, в якому ми працюємо – дуже високий. Не завжди є час пообідати або щось таке. У нас: репетиція, прес-конференція, інтерв'ю... Ми були морально до цього готові, але фізично - важкувато.

Які враження від репетицій?

Сцена Євробачення… Коли ти на неї виходиш, словами передати емоції неможливо.

Мені подобається організація. Все відбувається чітко, на вищому рівні, як це і має бути.

Про вас пишуть європейські ЗМІ?

Увага зі сторони преси достатньо велика, можна сказати, що музика, з якою ми приїхали, для Європи – новинка, вони такого не чули. В цьому році дуже багато класних виконавців з чудовими піснями, але, в принципі, це музика, яку в Європі чули багато разів. Наша музика – як подих свіжого повітря, багато уваги приковано до нас. Не знаю, бачили ви, чи ні: після першої репетиції відбулося голосування преси, ми зайняли перше місце серед усіх виконавців.

Можливо, після цього ви потрапили в топ-10 груп, які визначили букмекери? Як ви взагалі ставитеся до їхніх прогнозів?

Я до ставок букмекерів ставлюся трохи скептично, бо пам’ятаю фінал національного відбору на Євробачення. Тоді букмекери нас поставили на передостаннє місце.

Передбачити все досить складно. Як на мене, порівнювати різні пісні - це як порівнювати різні музичні інструменти. Що краще: гітара чи барабани? Все залежить від смаку людей. Букмекери можуть вважати, що завгодно, преса може писати, що завгодно, але вирішують люди.

В цьому році мені складно когось конкретно виділити. З того, що я чув – все суперкласно, все дуже професійно зроблено. Всі пісні - на 100% хіти. Далі все залежить від музичних смаків.

Мені здається, що в Україні багато хто з вами може не погодитися і скаже, що за переможцями конкурсу зазвичай стоїть політика, геополітика. Що ви думаєте про теорії змови на Євробаченні, скандали навколо конкурсу?

Конкурс Євробачення було засновано після другої світової війни, щоб об'єднати Європу. Звичайно, той, хто хоче говорити про політику, буде говорити про політику. Але справа в музиці, а не в політиці.

Мені складно поєднувати слова «Євробачення» та «скандал», якось воно у мене в голові не коннектиться. Тут не про скандали, а про об'єднання всіх заради музики. Після репетиції всі сидять в лаунж-зоні, звичайно, в масках, але є можливість поспілкуватися. Днями ми кількома словами перекинулися з учасницею з Азербайджану Efendi. Дуже відкрита, привітна дівчина. Вона навіть намагалася говорити з нами російською, але ми її знаємо погано, тому перейшли на англійську.

Хто з учасників вам подобається? Хто в вашому топі?

Все залежить від людини, музичні смаки дуже різні. Наприклад Катерині подобається Gjon's Tears, виконавець зі Швейцарії, також Daði Freyr з Ісландії. Мені подобаються литовці, може, через музику, може й через те, що я жив у дитинстві в Литві. Ігорю (сопілкар Ігор Діденчук, – УНІАН) подобаються учасники з Фінляндії – гурт Blind Channel. Зважаючи на те, що всі учасники Go_A колись грали у гуртах, рок-музика у нас у крові просто. Нам приємно, коли Євробачення перетворюється на рок-арену.

А як вам італійці Måneskin?

Вони мені нагадують американський гурт Audioslave. Прикольні, класні, але трошечки не моє. Вони подобаються Івану (гітарист Іван Григоряк, - УНІАН).

Що скажете про тих, кого букмекери вважають фаворитами? Як вам француженка Barbara Pravi і учасниця з Мальти Destiny?

Я бачив репетицію мальтійської виконавиці – дуже потужний голос, але музика не моя. На Євробаченні багато виконавців, яких я дуже поважаю, як музикантів, але не слухаю, тому що мені не подобається музика. Франція – це лірична пісня. І багато чого на конкурсі залежить не лише від музики, а від змісту. Barbara Pravi близька європейцям.

Якщо говорити про нашу пісню, то ми ніколи не робимо пресрелізів з поясненням, про що пісня. Ми це робимо для того, щоб люди самі дивилися, шукали. І у нас в коментарях на ютубі, або в інших соцмережах люди зі Швеції пояснювали людям з Британії, про що наша пісня. Люди за кордоном через цю пісню починали вивчати українську міфологію, українські традиції. Але ви розумієте, що різним людям цікаві різні історії. У когось - Франція, у когось - ми.

Як ваша музика зміниться після Євробачення?

Коли ми збиралися в Роттердам, то взяли з собою трохи музичного обладнання, щоб, якщо буде натхнення, почати писати пісні. І у мене відчуття, що скоро цей процес почнеться.

Коли ми готувалися до конкурсу, а у нас на це був майже рік, ми написали багато пісень. Ми вибрали «Шум», дуже задоволені цим вибором, але у нас є й інші пісні. Ми хочемо зробити реліз через деякий час після конкурсу, він буде концептуальним, це буде одна велика історія, передана через кілька пісень. «Шум» - пролог цієї історії. Коли ми працювали над цими піснями, то надихалися фольклором Чорнобильського Полісся. Катя та Ігор - фольклористи за професією, для мене це було щось нове, але нас настільки це захопило, що з ходу почали писатися пісні.

Культура Полісся відрізнялася від інших регіонів. Наші пращури вважали, що духи їхніх предків живуть поруч з ним в будинках, що кожне дерево, травинка мають душу. Через це їм було так важко залишати свої будинки. Вони повертались самоселами, приїжджають на поминальні дні. Для них це дуже, дуже важливо. І це великий пласт культури, який вимирає. У нашому відео до пісні «Шум» - кадри Чорнобильської зони. Ми показуємо їх, щоб розказати, що Чорнобиль - не лише техногенна катастрофа, а й культурна катастрофа, про яку ніхто не знає. Ми повинні про неї розповісти.

Які, на вашу думку, у вас шанси на перемогу?

Це треба не у нас питати. Ми готові до будь-чого, в тому числі й до перемоги. Але ми сюди приїхали не для того, щоб перемогти за будь-яку ціну. Ми приїхали показати всьому світові українську культуру, українську пісню. Якщо журі та люди вирішать, що ми гідні перемогти, ми їм будемо вдячні.

Влад Абрамов

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