Також на порядку денному питання Глобального саміту миру, Формула Миру та притягнення держави-терориста до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Королівства Нідерланди з офіційним візитом. Як повідомив глава держави у своєму Facebook, поїздка присвячена темі авіаційної підтримки України.

"Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальності", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди разом з Данією очолюють коаліцію винищувачів для України. Нещодавно ці країни офіційно підтвердили отримання від США схвалення на поставку літаків F-16 Україні.

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Відомо, що Україна отримає американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів ЗСУ на цих західних літаках. 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися".

До отримання Україною літаків західного виробництва залишається кілька кроків - тестування можливостей українських пілотів, тренування і політична згода.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначив, F-16 зможуть стати на захист України не раніше весни 2024 року.

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