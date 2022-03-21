Президент наголосив, що це Україна, якою народ пишається.

Президент України Володимир Зеленський назвав подвигом мітинги проти окупантів на Херсонщині.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Херсонська область сьогодні знову боролася. Я їм вдячний. Знову на вулицях. І як завжди – за нас всіх, за Україну. З національними прапорами. І з нашою, українською хоробрістю. Без зброї проти окупантів. Проти пострілів і військових машин", - зазначив президент.

Зеленський назвав це подвигом, "який надихає всіх нас".

"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ", - наголосив він.

Війна в Україні: ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого російські війська почали наступ на Херсон зі сторони Кримського півострова. З 3 березня обласний центр знаходиться під контролем ЗС РФ.

Після захоплення міста окупантами стало відомо про підготовку "референдуму" за щодо створення так званої "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність.

За словами президента України Володимира Зеленського, діячі-колаборанти, які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

У захопленому Херсоні та в області громадяни України мужньо чинять спротив окупантам.

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