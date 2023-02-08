У канцелярії Джорджії Мелоні підтвердили майбутню зустріч з українським президентом.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого відвідає саміт Євросоюзу в Брюсселі і там зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Про візит Зеленського до Брюсселя та зустріч з Мелоні "на полях саміту" ЄС заявили джерела агентства Reuters. Деталі майбутньої зустрічі поки невідомі.

Те, що зустріч дійсно відбудеться, також пише CNN. Цей факт журналістам підтвердили в канцелярії прем'єр-міністра Італії.

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Про можливі зустрічі Зеленського з іншими лідерами ЄС під час візиту до Брюсселя поки не повідомляється. Однак це дуже ймовірно, враховуючи, що на саміті зберуться лідери всіх країн-учасниць Європейського Союзу.

Поїздка Зеленського до Європи

У середу, 8 лютого президент Володимир Зеленський вирушив з неанонсованим візитом до Великої Британії. Це його друга поїздка за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Перша поїздка була до США два місяці тому.

У Лондоні український президент зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом, а також виступив перед британським парламентом.

Відомо, що після Лондона Зеленський відправиться в Париж, де у нього запланована зустріч з президентом Франції і канцлером Німеччини. Також ЗМІ повідомляють, що з Франції президент України відправиться до Брюсселя.

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