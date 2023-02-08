Олаф Шольц вилетів до Парижа на зустріч з українським та французьким колегами.

Український президент Володимир Зеленський після візиту Великої Британії відвідає Париж, повідомляє французьке видання BFMTV.

В адміністрації Макрона журналістам підтвердили, що чекають сьогодні ввечері Зеленського в Єлисейському палаці.

Водночас німецький канал ntv повідомляє, що і канцлер Німеччини Олаф Шольц вилетів до Парижа на зустріч з українським і французьким колегами.

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Зеленський прибув до Лондона – що відомо

Сьогодні 8 лютого стало відомо про неанонсований візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Він уже встиг зустрітися із прем'єром країни Ріші Сунаком.

У своїх соцмережах Зеленський зазначив, що хоче особисто подякувати британцям за надану Україні військову допомогу. У британському парламенті Зеленський згадав про активну участь Джонсона у підтримці українського народу та закликав передати ЗСУ бойові літаки.

Після промови у британському парламенті Зеленський відвідає і короля Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці.

Закордонне турне Зеленського проходить на тлі дискусій між країнами Заходу щодо перспектив передачі Україні сучасних винищувачів.

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