Президент висловив подяку британському народу та уряду і наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії був прийнятий королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Як повідомила прес-служба глави держави, ця зустріч стала першою аудієнцією президента України у британського монарха за всю історію українсько-британських відносин.

"Зеленський привітав короля Чарльза ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народу", - йдеться у повідомленні.

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Президент також висловив подяку британському народу та уряду і наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Візит Зеленського до Великої Британії: подробиці

8 лютого стало відомо про неанонсований візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Вже відбулася його зустріч з прем'єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком, а по тому глава держави виступив з промовою у британському парламенті, де особисто подякував британському народу за надану Україні військову допомогу.

Також ЗМІ повідомляють, що після візиту до Лондона Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибуде до столиці Франції.

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