Документ зареєстровано на сайті парламенту.

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документ під №11035 "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" вже зареєстровано на сайті парламенту.

В пояснювальній записці вказано, що розроблення законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення звільення у запас військовслужбовців, які вислужили встановлені строки військової строкової служби.

Проектом закону пропонується унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, що дозволить звільнити в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Відео дня

В законопроекті главу ХІІ "Прикінцеві положення" закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" пропонується доповнити.

"Установити, що під час проведення мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ (із наступними змінами), та дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (із наступними змінами), військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", – йдеться в тексті проекту закону.

Питання демобілізації

Як повідомляв УНІАН, раніше петиція на сайті президента України з вимогою дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців з моменту мобілізації зібрала більш як 25 тисяч підписів. Автор петиції, нардеп Олексій Гончаренко наголошував, що деякі українські військові вже більше року знаходяться на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тож існує нагальна необхідність врегулювати терміни.

В листопаді 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. За його словами, питання обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача і прийнято відповідне рішення.

6 лютого загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану були продовжені рішенням Верховної Ради до 13 травня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: