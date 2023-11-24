Питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Українському Радіо секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, питання обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача і прийнято відповідне рішення.

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"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми, по-перше, справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то на засіданні Ставки президент підняв це питання і попросив, і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Відбудеться цей процес", - сказав Данілов.

Він зауважив, що це справедливо. І додав, що строковики, в яких закінчився термін служби, але мають бажання лишитися у війську, зможуть сробити це на контрактній основі.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 листопада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію, що тривають з лютого 2022 року. Призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років. Призову не підлягають 15 категорій громадян, також є ті, хто тимчасово звільнений від мобілізації.

Водночас можливість звільнитися зі служби до закінчення воєнного стану не передбачена, однак є можливість взяти відпустку.

Раніше петиція до президента щодо демобілізації за бажанням українських військових, які відслужили один рік, зібрала 25 тисяч підписів. Президент Зеленський у відповіді на неї нагадав, що демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин. Водночас він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням "комплексно опрацювати" порушені в петиції питання.

Наразі в парламенті зареєстрований законопроект №9142. Він пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації та щоб надавалася відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

На початку листопада Данілов заявив, що питання демобілізації військових дуже складне, на яке у влади, схоже, поки немає відповіді.

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