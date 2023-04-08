Президента просять звернутися до ВРУ з проханням прийняти законопроект та встановити терміни для демобілізації.

Петиція на сайті президента України з вимогою дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців з моменту мобілізації зібрала більш як 25 тисяч підписів. Тепер вона має бути розглянута главою держави Володимиром Зеленським.

Автор петиції, нардеп Олексій Гончаренко наголошує, що деякі українські військові вже більше року знаходяться на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тож існує нагальна необхідність врегулювати терміни.

"Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", – наголошується в петиції.

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Наразі в парламенті зареєстрований законопроект №9142. Він пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації та щоб надавалася відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

"Просимо Президента України звернутись до Верховної Ради, щоб невідкладно розглянути запропонований законопроект і встановити терміни для демобілізації", – резюмують в петиції.

Демобілізація в Україні - що варто знати

Верховна Рада України продовжила до кінця травня дію воєнного стану та мобілізацію, що тривають з лютого 2022 року. В умовах дії воєнного стану та мобілізації виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон заборонений (однак є винятки). Призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років. Призову не підлягають 15 категорій громадян, також є ті, хто тимачово звільнений від мобілізації.

Водночас можливість звільнитися зі служби до закінчення воєнного стану не передбачена, однак є можливість взяти відпустку.

Зауважимо, раніше петиція до президента щодо демобілізації за бажанням українських військових, які відслужили один рік, зібрала 25 тисяч підписів. Президент Зеленський у відповіді на неї нагадав, що демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин. Водночас він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням "комплексно опрацювати" порушені в петиції питання.

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