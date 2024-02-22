Іноземці можуть служити за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у лавах Національної гвардії України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

В опублікованому на сайті президента документі наголошується, що іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України.

Вони можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

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Служба іноземців в Нацгвардії: що відомо про процедуру

Відповідно до тексту положення, іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини Національної гвардії України, в якій мають бажання проходити військову службу за контрактом. Після – подають заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

Далі проводиться перевірка відомостей щодо законності перетинання іноземцями державного кордону під час в'їзду в Україну, законності перебування їх на території України, наявності паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відомостей про відсутність судимості, достовірності інших відомостей, наданих ними.

Крім того, іноземці, які приймаються на військову службу, проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки. Ті особи, які вперше приймаються на військову службу, беруть офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції, законів України та сумлінно виконувати обов'язки військової служби.

Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби, його загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

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