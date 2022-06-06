Україна має докладати зусилля, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії, переконаний Зеленський.

Володимир Зеленський вперше висловився про скандал навколо російського публіциста Олександра Невзорова, який попросив надати йому українське громадянство.

"Я знаю, що він [Невзоров] хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. У нас була про це розмова, він є у списках", - сказав президент України для Суспільне.

Зауважимо, що Зеленський не сказав, що Невзоров вже отримав українське громадянство, в той час, як сам журналіст підтвердив, що вже буцімто отримав таку цінність.

Україна має докладати зусилля, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії, переконаний Зеленський.

"Якщо ми можемо хитати Росію, то потрібно це робити. Я вважаю, що це наша зброя також - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - додав президент.

Зазначимо, що Невзоров був депутатом Держдуми РФ. Він пояснив, навіщо йому український паспорт. Більше того, публіцист припустив, яка доля чекає на його російське громадянство.

Відома блогерка Яніна Соколова назвала Невзорова "єдиним щирим росіянином стосовно України".

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