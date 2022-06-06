За його словами, це вже і його війна. І, додав він, вона для нього не менш важлива.

Рішення про надання громадянства України російському опозиційному журналісту Олександру Невзорову наробило багато шуму в соцмережах - багато хто обурювався таким рішенням нашої влади.

Тож у Невзорова журналістка Олеся Бацман під час інтерв'ю запитала, навіщо йому потрібне було українське громадянство.

"Я ж займаюся інформаційною війною, і у нас свій інформфронт та його закони. У мене є божевільне особисте й абсолютно некорисливе диявольське бажання зупинити війну", - наголосив колишній російський журналіст-опозиціонер.

За його словами, це вже і його війна. І, додав він, вона для нього не менш важлива.

"Ви воюєте за свою свободу, за свою землю, за свою гідність. Я воюю проти режиму, який знищив вже РФ, довівши її до точки абсолютного неповернення", - заявив Невзоров.

Він зазначив, що важливо позбавляти путінський режим народної підтримки, доносити правду до росіян.

Як повідомляв УНІАН, в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства. Пізніше сам журналіст підтвердив цей факт.

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