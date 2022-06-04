Журналіст пророкує, що його публічно позбавлять російського громадянства, поставивши в ряд з Солженіциним, Вишневською та ін.

Відомий російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який підтвердив отримання українського громадянства, розповів, яка доля чекає на його російський паспорт.

У своєму Telegram-каналі він висловив сподівання, що все вирішиться надзвичайно драматично.

"Пекло має розкритися у всій своїй красі. У Росії щодо мого українського паспорта вже розгорається відмінна істерика. Поки завиває всяка мелюзга, але сподіваюся, що у Кремля все ж вистачить ідіотизму піддати мене справжній "громадянській страті"", - припустив Невзоров.

Журналіст пророкує, що його публічно позбавлять російського громадянства, поставивши в ряд з Солженіциним, Вишневською та ін.

"В СРСР це було "найвищою мірою" і вважалося на порядок страшнішим, ніж розстріл. Путінський режим обов'язково повинен відродити цю славну традицію. Хотілося б стати і тут першим", - зазначив Невзоров.

Як повідомляв УНІАН, в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства. Пізніше сам журналіст підтвердив цей факт.

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