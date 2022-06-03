Невзоров висловив подяку тим "змученим, зневіреним, закривавленим людям України", які дозволили йому зайняти серед них місце.

Відомий російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров підтвердив отримання українського громадянства.

Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все гранично просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну і національну риторику). Це злочин. Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву", - написав журналіст.

"Якби кожен з 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, в які ще обійдеться затія божевільного диктатора", - заявив він.

За його словами встати поруч з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше встати в шеренгу розстрільників. Кожен сам робить свій вибір. Важливо розуміти, що третього варіанту не існує, впевнений Невзоров.

"Я встаю на бік жертви. Дуже вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, які дозволили мені зайняти серед них місце", - додав Невзоров, коментуючи надання йому громадянства України.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства.

Раніше Невзоров пояснив, за що Путін "мочить" українців.

Також УНІАН писав, що Олександр Невзоров сказав, коли доля Росії буде зовсім сумною.

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