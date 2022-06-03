Невзоров і його дружина / Фото-new-magazine

Відомий російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства. У російських ЗМІ публікують відповідний документ. 

Telegram-канал "Украина сейчас" пише про те, що їх представник зв'язався зі співробітником МЗС України Анатолієм Ковалем, номер якого вказаний на бланку документа. Коваль зазначив, що ніяких подробиць з даного питання розкривати не буде, але уточнив, що цей документ взагалі не повинен був потрапити у відкритий доступ. 

"Я не знаю, як цей документ міг потрапити у відкритий доступ. Я не буду зараз нічого коментувати", - сказав співробітник МЗС. 

Заява на отримання українського громадянства

Зазначимо, раніше Невзоров пояснив, за що Путін "мочить" українців

Також УНІАН писав, що Олександр Невзоров сказав, коли доля Росії буде зовсім сумною.

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