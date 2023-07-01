РНБО рекомендує Кабінетові міністрів підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

Президент Володимир Зеленський 30 червня своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яка зокрема пропонує посилити відповідальність за корупцію у судах.

Відповідний документ він підписав 30 червня, рішення РНБО було ухвалене 23 червня, йдеться в повідомленні на сайті голови держави.

Так, РНБО пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши за це ув’язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

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Крім того, РНБО вважає за необхідне посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування. Для цього потрібно буде внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Також пропонується внести зміни до законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо, серед іншого:

удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати ВС та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду щодо можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, а також підтвердження законності джерел походження майна.

РНБО рекомендує Кабінетові міністрів підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України. Уряду доручили підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України у взаємодії з Венеціанською комісією.

Корупція у судах - деталі

15 травня затримали очільника Верховного суду Всеволода Князєва і адвоката Олега Горецького при передачі хабаря, загальна сума якого сягала близько $2,7 млн. Після цього суддю ВСУ зняли Князєва з посади голови, а Вищий антикорупційний суд взяв його під варту із альтернативою застави у 107 млн грн. А 31 травня розмір застави для Князєва був зменшений до 75 млн грн.

Після затримання на хабарі голови Верховного суду України (ВСУ) Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський.