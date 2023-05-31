Відповідне рішення сьогодні ухвалила апеляційна палата ВАКС.

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва з понад 107 мільйонів гривень до 75.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила апеляційна палата ВАКС.

Адвокати Князєва просили суд пом’якшити запобіжний захист екс-голові ВС, замінивши його, наприклад, на домашній арешт.

Відео дня

Також захист наголошував на тому, що призначена раніше застава - завелика, а Князєв не має можливості сплатити її.

Відтак, суд вирішив зменшити розмір застави до 75 мільйонів гривень.

Справа Князєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 травня правоохоронці затримали у столиці голову Верховного суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького, коли останній передавав Князєву частину хабаря, загальна сума якого сягала близько 2,7 млн доларів.

Ці гроші були передані від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго та мали стати "оплатою" за ухвалення Верховним судом вигідного його рішення.

Згодом судді ВС проголосували за зняття Князєва з посади голови суду, а Вищий антикорупційний суд взяв його під варту із альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень.

Горецького також арештували з альтернативою застави у 80 мільйонів гривень.

26 травня новим головою Верховного суду став очільник Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко.

29 травня Верховна Рада України схвалила заяву, у якій "від імені українського народу" засудила корупційну схему у ВС та закликала розглянути можливість запровадження періодичної перевірки доброчесності суддів, а також посилення відповідальності за вчинення корупційних злочинів суддями.

Вас також можуть зацікавити новини: