Після затримання на хабарі голови Верховного суду України (ВСУ) Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський.
Про це розповів Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу". Він уточнив, що його розмова з президентом відбулася після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВСУ. Директор НАБУ зазначив, що Зеленський сам йому подзвонив і поцікавився, що відбувається у Верховному суді.
"Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Це був весь контекст розмови", - поділився деталями Кривонос.
Про реакцію Зеленського на подію Кривонос розповів, що глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився" і здивування не висловив.
"Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних. Це була витримана розмова", - сказав він.
Крім того, Кривонос розкрив деякі деталі справи Князєва. За його словами, слідчі дії у голови ВСУ відбулися без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладні. За його словами, активна фаза документування цього злочину розпочалася наприкінці березня. Тоді ми здобули певні докази ознак злочинної діяльності і вимагання хабара.
"Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали. Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу", - розкрив він деталі розслідування.
Також директор НАБУ висловив упевненість, що його відомство доведе справу Князєва до кінця.
Справа Князєва
15 травня затримали очільника Верховного суду Всеволода Князєва і адвоката Олега Горецького при передачі хабаря, загальна сума якого сягала близько $2,7 млн. Після цього судді ВСУ зняли Князєва з посади голови, а Вищий антикорупційний суд взяв його під варту із альтернативою застави у 107 млн грн. А 31 травня розмір застави для Князєва був зменшений до 75 млн грн.