Кривонос розповів, що президент сам йому зателефонував, щоб дізнатися, що відбувається.

Після затримання на хабарі голови Верховного суду України (ВСУ) Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський.

Про це розповів Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу". Він уточнив, що його розмова з президентом відбулася після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВСУ. Директор НАБУ зазначив, що Зеленський сам йому подзвонив і поцікавився, що відбувається у Верховному суді.

"Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Це був весь контекст розмови", - поділився деталями Кривонос.

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Про реакцію Зеленського на подію Кривонос розповів, що глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився" і здивування не висловив.

"Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних. Це була витримана розмова", - сказав він.

Крім того, Кривонос розкрив деякі деталі справи Князєва. За його словами, слідчі дії у голови ВСУ відбулися без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладні. За його словами, активна фаза документування цього злочину розпочалася наприкінці березня. Тоді ми здобули певні докази ознак злочинної діяльності і вимагання хабара.

"Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали. Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу", - розкрив він деталі розслідування.

Також директор НАБУ висловив упевненість, що його відомство доведе справу Князєва до кінця.

Справа Князєва

15 травня затримали очільника Верховного суду Всеволода Князєва і адвоката Олега Горецького при передачі хабаря, загальна сума якого сягала близько $2,7 млн. Після цього судді ВСУ зняли Князєва з посади голови, а Вищий антикорупційний суд взяв його під варту із альтернативою застави у 107 млн грн. А 31 травня розмір застави для Князєва був зменшений до 75 млн грн.

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