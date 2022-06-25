Йдеться про Грузію, Словаччину, Португалію, Ісламську Республіку Іран та Ліван.

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Лівані.

Про це свідчать відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.

Зокрема, президент звільнив:

посла в Грузії Ігоря Долгова;

посла в Словаччині Юрія Мушку;

посла в Португалії Інну Огнівець;

посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;

посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України свого давнього друга Івана Баканова.

За даними Politico,Зеленський наважується на звільнення Баканова через невдалі операції СБУ та втрати в Херсоні. Четверо чиновників, наближених до президента, і західний дипломат, який консультував Київ щодо реформ, розповіли виданню, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось, хто більше підходить на цю посаду".

Вас також можуть зацікавити новини: