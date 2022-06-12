Український посол питає у німецького уряду, чому він "відмовляєте українській армії в бронетранспортерах Marder".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник нагадав уряду Олафа Шольца про 109 днів повномасштабної війни РФ проти України і запитав, чому досі він не дозволив надати нашій державі БМП Marder.

Таким чином український дипломат відреагував на інтерв'ю гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера виданню Bild, у якому він повідомив про готовність "хоч сьогодні" відправити в Україну ці бойові машини, які вже пройшли модернізацію. Але для цього потрібен дозвіл німецького уряду.

"Шановний "світлофорний" уряд, чому ви відмовляєте українській армії в цих бронетранспортерах Marder, котрі доступні в Rheinmetall прямо зараз, у той час як Україна на Донбасі стікає кров'ю на ваших очах? 109 днів винищувальної війни Росії. ЧОМУ?" – написав Мельник у Twitter.

Небажання Німеччини постачати зброї ЗСУ

У середині квітня німецьке видання Bild повідомило, що після рекомендації канцлера Олафа Шольца Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, спрямованого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь в короткостроковій і середньостроковій перспективі. В результаті цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, голова федерального уряду, імовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння. "Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби в сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - сказав Мельник.

Крім того, Берлін заблокував передачу танків Т-72 зі Словенії.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

22 травня Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.

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