В столиці президент звільнив 4 чиновників.

Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями від 30 червня звільнив голів райдержадміністрації у трьох областях, а також чотирьох з 10 голів райдержадміністрації Києва.

Документи оприлюднено на офіційному сайті глави держави.Зокрема у столиці, згідно з розпорядженням №115, звільнено голову Деснянської РДА Дмитра Ратнікова; розпорядженням №116 - голову Святошинської РДА Сергія Павловського; розпорядженням №117 та №118 - увільнено від тимчасового виконання обов’язків голів Дніпровської та Подільської РДА столиці Павла Бабія та Сергія Коваленка відповідно.

Щодо областей України, то Зеленський своїм розпорядженням №114 звільнив голову Конотопської райдержадміністрації Сумської області Тетяну Сизон; розпорядженням №119 - голову Житомирської РДА Житомирської області Олександра Хомича та розпорядженням №120 - голову Білоцерківської РДА Київської області Людмилу Мерзлюк.

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Водночас президент підписав розпорядження №121 і щодо нового призначення, відповідно до якого Ігор Ковердяг очолив Голованівську РДА Кіровоградської області.

Кабмін скоротив ряд посадовців через проблему з укриттями

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Кабмін на своєму засіданні оголосив про звільнення низки посадовців у зв’язку з виявленими порушеннями та проблемами при утриманні, облаштуванні укриттів та сховищ для населення. Проведена перед цим перевірка стану укриттів показала, що 77% з них придатні до використання, але є багато таких, що не відповідають жодним стандартам.

За результатами засідання уряду, було вирішено звільнити: голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича, голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк, голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон, голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова, голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.

Також урядом було погоджено увільнення Павла Бабія від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, догани оголошено: голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку, начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталі Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці.

Також догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Перевірка укриттів була викликана трагічною подією у ніч 1 червня ц.р. Тоді під час оголошення повітряної тривоги у зв’язку з масованою атакою росіян на Київ, загинуло троє людей – дві жінки та дівчинка, які не змогли сховатися в укритті, бо двері до нього були зачинені.

Після цього президент Зеленський доручив протягом десяти днів перевірити стан всіх укриттів та сховищ по країні, а також можливість вільного доступу до них.

26 червня президент України увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

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