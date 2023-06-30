Відповідну задачу український президент поставив перед головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Сергієм Наєвим.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву посилити захист північного напрямку України.

Про це український лідер розповів за підсумками сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача. Зеленський уточнив, що українська розвідка уважно стежить за українсько-білоруським кордоном. З огляду на можливі ризики, було доручено посилити захист північного напрямку.

"Окремо розглянули ситуацію на півночі. Зокрема, на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки - ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожний факт та будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням Ставки главкому, Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", - вказав Зеленський.

На засіданні також згадали про важливість постачання боєприпасів та артилерії: "Посилення нашої артилерії - очевидний пріорітет і всі міжнародники отримали сьогодні додаткове завдання", - додав президент.

Також Зеленський зазначив, що за підсумком дня ЗСУ мають успіху на всіх напрямках активних наступальних дій армії.

Для України посилилися ризики вторгнення з боку Білорусі

Нагадаємо, що за підсумками невдалого бунту в Росії (23-24 червня) найманців ПВК "Вагнер", які влаштували "заколот" разом зі своїм главарем Євгеном Пригожиним, було домовлено передислокувати у Білорусь. Про це в момент російської "кризи" домовився глава РБ Олександр Лукашенко.

З огляду на це в Україні знову стала актуальною тема щодо можливого відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Хоча, більшість військових експертів вважають, що реальної загрози вторгнення "вагнерівців" в Україну зі сторони північного кордону немає. Зокрема, таку думку висловив військовий експерт Михайло Самусь.

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