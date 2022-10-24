У таких справах змінюють особисті дані, місце проживання, будь-яку інформацію, аби людина почувалася у безпеці, надаючи свідчення.

У кожному зі звільнених від росіян українських регіонів фіксуються факти сексуальних злочинів, вчинених проти громадян нашої країни.

Як розповіла в інтерв'ю LB.ua прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко, ті, хто пережив сексуальне насильство, бояться двох речей.

"Перше — це осуду сусідів. Тут наша мета — довести людині, що завжди винуватий у такому злочині виключно кривдник. Постраждала особа ніколи не може бути винуватою. Друге — повернення військових РФ", - поділилася вона.

Саме тому у таких справах змінюють особисті дані, місце проживання, будь-яку інформацію, аби людина почувалася у безпеці, надаючи свідчення.

"Люди бояться, що окупанти повернуться. Тому дуже бояться про це розповідати. За нашими спостереженнями, це десь 50% на 50%, коли половина постраждалих не звертається по допомогу через такий острах. Ми маємо зрозуміти цих людей, оскільки вони насправді дуже-дуже перелякані", - каже Діденко.

Вона додала, що такі люди намагаються забути жахи. Тому фахівці їм пояснюють, що ніхто з них не буде бігти та заявляти на весь світ про цих громадян.

Сексуальні злочини росіян в Україні

Раніше у коментарі виданню Sky News 42-річна Віка і 44-річна Наташа із селища під Києвом розповіли жахливі історії про те, як їх зґвалтувати окупанти.

На Київщині 11-річного хлопчика зґвалтували на очах у його матері. Коли з ним почала роботу психолог, він малював лише чорним кольором.

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планувала залишити дитину, розповідала за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко.

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