До злочинів росіяни підготувалися.

Під час окупації селищ біля Києва російські війська спочатку позначали будинки з мешканцями білими пов'язками, а потім, вбиваючи хлопців і чоловіків, ґвалтували жінок і дівчат.

Про це свідки звірств окупантів поділилися в інтерв'ю The Times.

Одна з постраждалих, 42-річна українка Вікторія, розповіла, як троє п'яних російських військових, молодші за її синів, витягли її на вулицю і почали чіплятися.

До злочинів військові завчасно підготувалися: раніше в той же день окупанти прийшли до Вікторії конфіскувати телефони сім'ї і попросили зав'язати білу тканину на паркані перед будинком.

Вікторія і ще одна жінка згодом були згвалтовані.

Наймолодший з ґвалтівників - 19-річний Даня - відповідаючи на питання, чи є у нього дівчина, сказав, що тільки цілував її в щоку, але з українкою "покінчить".

Того дня, згадує Вікторія, ця група окупантів пройшлася і по інших домівках, теж позначених білою пов'язкою, у пошуках дівчат. Під час "вилазки" було вбито кілька чоловіків, які чинили опір.

Коли росіяни зрозуміли, що не відібрали телефон у одного мешканця, почали конфліктувати між собою, в результаті один з військових випадково прострілив ногу свого командира.

Двох жінок, у тому числі Вікторію, протягли в "штаб" - наймодніший будинок на вулиці - і почали гвалтувати по черзі.

Вікторії вдалося врятуватися: як тільки гвалтівник відволікся - вона побігла додому до чоловіка.

Потім подружжя ховалося в будинку у сусіда-пенсіонера. Під час обстрілів Вікторія та її чоловік рятувалися перебігами між будинками інших мешканців.

The Times пише, що після того, як розгромлені російські війська втекли з села, деяких місцевих почали підозрювати в колабораціонізмі.

Інша постраждала українка, чоловіка якого вбили, втекла разом з сином до Німеччини. "Вона в істериці, постійно прокручує події і каже, що її життя зруйноване, і замість нього потрібно було вбити її", — сказала її мати Валентина.

Омбудсмен Людмила Денісова в коментарі The Times розповіла, що такого роду злочинів на окупованих російськими територіях може бути набагато більше, оскільки багато жертв бояться про це заявити.

Як приклад Денисова наводить випадок з 11-річним хлопчиком. Дитину ґвалтували протягом 10 годин на очах у його матері, прив'язаної до стільця. Він не говорив місяць.

Багато згвалтувань були груповими, і є випадки, коли дівчата у віці від 14 до 16 років залишалися вагітними. Серед них була 14-річна дівчина, згвалтована трьома росіянами на очах у її матері, якій лікар порадив не робити аборт, аргументуючи це тим, що це може вплинути на її здатність згодом мати дітей.

"Це геноцид. Вони використовували згвалтування як зброю - в основному це були молоді солдати у віці 20-25 років, вони робили це публічно перед іншими членами сім'ї і кричали: "Ми хочемо зробити це з кожною нацистською сукою в Україні", - розповіла Денисова.

Серед жертв ґвалтівників і 32-річна вчителька української мови в окупованому Херсоні. Її тримали в ролі секс-рабині.

Одного разу вночі до неї додому прийшли солдати і під дулом пістолета загнали її матір, тітку і двоюрідного брата в іншу кімнату, поки вона залишилася з їхнім капітаном.

"Ти мені подобаєшся, тому я даю тобі вибір. Якщо ти не хочеш потрапити до в'язниці з усією родиною, ти можеш залишитися зі мною", - запропонував росіянин.

Але після відмови її зґвалтували, в той час родичі перебували в сусідній кімнаті.

Після 10 днів ув'язнення жінці вдалося втекти в багажнику машини друга. Відтоді вона не може зв'язатися зі своєю сім'єю. Вона переконана, що їх вбили з помсти.

Вас також можуть зацікавити новини: