З неповнолітньою, зґвалтованою окупантами на Київщині, працює психолог.

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планує залишити дитину.

Неповнолітня планує народжувати, попри те, що біологічним батьком дитини є ґвалтівник та окупант, розповіла за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко, повідомляє "Радіо Свобода".

Експерт додала, що тепер допомагає постраждалій прийняти зачату дитину.

"…Олександра каже, що родина дівчини вирішили залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала, імовірно, не зможе більше мати дітей", - дізналися журналісти.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Київській області. Низка населених пунктів опинилися під контролем супротивників, в тому числі Буча.

Бучу звільнили від окупантів на початку квітня. З'явилася інформація про звірства супротивника - вороги ґвалтували та вбивали мирних людей. Повідомлялося про те, що неповнолітню зґвалтували відразу п'ятеро зловмисників. У місті знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що наприкінці квітня стало відомо про зґвалтування окупантами щонайменше 400 українських дітей та дорослих.

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