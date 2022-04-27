Хлопчик нарешті почав казати окремі слова.

Російські окупанти ґвалтують дітей та дорослих, на Київщині вони вчиняли справжні звірства. Тепер з постраждалими працюють психологи, серед жертв рашистів 11-річний хлопчик, який спілкується з фахівцем малюнками.

Психолог Олександра Квітко з дозволу матері дитини показала, що саме малює хлопчик, на своїй сторінці у Facebook.

Дитина пережила жахливе звірство. Хлопчика зґвалтували на очах у його матері. Коли з ним почала роботу психолог, він малював лише чорним кольором. А нещодавно дитина надіслала другий малюнок.

На ньому хлопчик написав ім'я "Саша" зеленим кольором. Психолог наголосила, що це не ім'я самої дитини. Окрім цього, хлопчик почав вимовляти слова.

"Сиджу і ридаю. От прям зупинитися не можу… І мама його ридає, бо він нарешті почав казати окремі слова. Я все ж таки дуже люблю свою роботу… Хоч зараз вона і надто болісна..." - написала Квітко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що щонайменше 400 українських дітей та дорослих зґвалтували російські окупанти. Серед жертв досі немає жодної людини, яка захотіла надати свідчення слідчим органам.

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