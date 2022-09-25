За словами Єрмака, скоро вони зможуть побачитися зі своїми родинами.

Звільнені з російського полону командири з "Азовсталі" в Туреччині проходять медичні огляди, їм проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із "Азовсталі", які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їхнього стану", - зазначив він.

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Керівник ОП додав, що за результатами медичних аналізів проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Єрмак зауважив, що голова Фонду державного майна України Рустем Умєров за дорученням президента приїхав до Туреччини.

"Рустем перевірив умови, у яких перебувають наші хлопці. Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян", - написав він.

Керівник ОП додав, що за словами Умєрова, умови проживання у звільнених - комфортні.

"Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це", - наголосив Єрмак і додав, що "скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами".

Звільнення захисників Маріуполя: обмін полоненими з "Азовсталі"

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України. 200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

23 вересня Єрмак провів робочу нараду щодо підготовки плану заходів з реабілітації й допомоги тим, хто 21 вересня повернувся з російського полону в результаті обміну.

Як зазначила прес-служба ОП, за підсумками наради Єрмак запропонував підготувати конкретні пропозиції та план дій і представити їх президенту найближчим часом.

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