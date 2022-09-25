Бійців забезпечили засобами першої необхідності. Захисників вже оглянули лікарі.

Українські прикордонники, яких звільнили під час обміну військовополоненими, перебувають у важкому фізичному та психологічному стані.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Як зазначили у відомстві, Україна змогла повернути з полону дев’ятьох прикордонників, які до останнього боронили Маріуполь.

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Наразі українських захисників вже оглянули лікарі.

"Їхній фізичний та психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожний випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські", — зазначили у прес-службі.

Наразі прикордонники забезпечені відповідним одягом, засобами першої необхідності і зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

Відновлення та реабілітація захисників проходить повністю коштом державного забезпечення у відомчих медичних закладах.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азову" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони наразі перебувають у безпеці у Туреччині, однак їхнє місцеперебування тримається в секреті заради безпеки.

Також додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Крім того, з російського полону загалом вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських, 9 прикордонників. а також 10 іноземний військових, які захищали територіальну цілісність України.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, наразі Україна працює над обміном "всіх на всіх". До переговорів приєдналися ООН та президент Туреччини Ердоган.

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