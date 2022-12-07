Волонтери намагаються забезпечити людей всім необхідним.

Російські окупанти не залишили в Лимані Донецької області після себе жодної цілої багатоповерхівки. Місцеві жителі не мають ніяких комунікацій й можуть розраховувати тільки на волонтерів.

"Пошкоджені дороги, розбиті будинки, Ми їдемо у звільнений Лиман разом з волонтерами із Закарпаття... У дворі з 4-5 багатоповерхівок, здається - ні душі. Але як тільки зупиняються наші машини, починають сходитися люди, переважно похилого віку", - розповіли журналісти ТСН.

За словами мешканки міста, у неї "півроку не було світла, води і газу".

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Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання. Люди намагаються обігрітися за допомогою саморобних пічок та дров, які складають прямо в під'їздах. Мешканці радіють теплим ковдрам і продуктам з гуманітарки, які волонтери залишають у дворі.

Життя потроху починає повертатися в зруйнований росіянами Лиман, який досі перебуває під обстрілами. Вже працюють кілька магазинів, люди виходять на стихійні ринки, відкрилися банки, але в людей немає грошей навіть на продукти.

Звільнення лиману - що відомо

На початку жовтня Збройні Сили України встановили контроль над Лиманом у Донецькій області. Місто з кінця травня перебував в росссійской окупації. Станом на 7 жовтня у місті виявили близько 200 одиночних і одну братську могилу, які з'явилися під час російської окупації.

Вже 29 жовтня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що у звільнені Святогірськ і Лиман підвели електрику.

Зазначається, що поразка російської амрмії в Лимані дуже боляче вдарила по репутації командування армії РФ, тому на їхню адресу посипалася критика.

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