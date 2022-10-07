У братській могилі можуть бути як військові, так і цивільні, точна кількість яких ще не встановлена.

У звільненому Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у деокупованих Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації.

"У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні.

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На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити", - зазначив він.

За словами голови ОВА, наразі правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі/

Кириленко закликав усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

"У Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні ідентифіковані...", - додав він.

Звільнення Лиману - що відомо

1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса. Ворог підтягує на цю ділянку фронту повітряно-десантні війська, оскільки розуміє, що бої будуть важкими, і триматися потрібно буде довго.

Наразі війська противника затиснуті між підрозділами ЗСУ і правим берегом Дніпра, заявила Гуменюк в ефірі українського телемарафону 6 жовтня.

За минулу добу на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. Відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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