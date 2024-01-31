Західні ЗМІ підтверджують, що питання про звільнення Залужного таки обговорювали у понеділок на наійвищому рівні.

Президент Володимир Зеленський тимчасово поставив на паузу звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів. Про це пише The Times, продовжуючи відкривати завісу подій, що розгорнулися надвечір у понеділок.

За словами неназваних вищих офіцерів, з якими поспілкувалися журналісти видання, Зеленський викликав Залужного на очну зустріч і попросив генерала піти у відставку. Коли Залужний відмовився, Зеленський сказав, що підпише указ про його звільнення.

"Залужний повернувся в кабінет і повідомив заступникам, що його звільнили. Тоді колишній міністр і колишній депутат злили цю новину в соціальні мережі. "Я пакую речі", — сказав Залужний одному з офіцерів, які запитали його про чутки про його відставку", – пише The Times.

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Джерела The Times підтверджують інформацію The Economist, що Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, але він відмовився.

Джерела повідомили, що після того, як ця історія потрапила в ЗМІ, старше військове командування та міжнародні партнери, включаючи США та Великобританію, висловили Офісу президента свою стурбованість.

За чутками, місце Залужного нібито запропонували начальнику військової розвідки України Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському. Але обидва буцімто відхилили пропозицію, що нібито і змусило Зеленського зрештою відмовитися від планів звільнити Залужного.

Чутки про Звільнення Залужного

Як писав УНІАН, у понеділок, 29 січня, одразу кілька відомих осіб, включаючи двох нардепів та відомого журналіста, повідомили про нібито звільнення Валерія Залужного за рішенням президента. Але згодом в той же вечір і в Міноборони, і в Офісі президента спростували цю інформацію.

Але низка авторитетних західних видань, зокрема Financial Times, із посиланням на джерела в Офісі президента написали, що Зеленський таки планує звільнити Залужного. Але його стримує розголос у ЗМІ.

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