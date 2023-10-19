Якщо все піде за планом і розробка не загальмує, складаний iPad вийде раніше iPhone Fold.

Apple готується представити свій перший пристрій з гнучким екраном, яким, як передає DigiTimes з посиланням на джерела в ланцюжку поставок, буде iPad. Цей інноваційний планшет може з'явитися на ринку вже в кінці 2024 року.

За даними видання, пристрій знаходиться на етапі "інтенсивної розробки". Наразі Apple намагається вирішити кілька проблем, зокрема, компанія хоче отримати екран з мінімальною складкою.

Apple працює над складними продуктами як мінімум 2-3 роки і за цей час постійно вносила правки в дизайн, приділяючи увагу розвитку планшета, перш ніж випустити складаний iPhone. На iPad припадає відносна невелика частка продажів компанії, а, отже, з потенційними проблемами легше впоратися, якщо вони виникнуть.

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Аналітики впевнені, що подібний iPad навряд чи вийде занадто великим. Так, максимальна діагональ екрана в розкладеному вигляді навряд чи перевищить 13 дюйма у нинішнього iPad Pro.

Розробку складного iPad раніше підтвердив авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо. За його даними, він точно повинен вийти раніше складного айфона, який, судячи з усього, дебютує не раніше 2026 року.

У 2024 році Apple почне масштабний перехід на OLED-екрани

Чутки вказують, що Apple готує наймасштабніший апгрейд iPad Pro за останні п'ять років. Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї: вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори.

Оновиться і чохол-клавіатура Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році і з тої пори не змінювалася. Оновлена версія отримає збільшений трекпад, що зробить iPad Pro "ще більш схожим на ноутбук", ніж зараз.

Також у 2024 році Apple почне перехід на OLED-екрани у своїх ноутбуках. Впровадження OLED-дисплеїв дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

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