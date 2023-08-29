Оновлені iPad Pro з OLED-дисплеєм і новим чіпом M3 дебютують навесні або на початку літа.

Компанія Apple готує найбільш масштабний апгрейд iPad Pro за останні 5 років. Починаючи з 2018 року купертинівці вносили безліч дрібних апгрейдів, але зараз вони готують абсолютно новий продукт.

Про це повідомляє оглядач Bloomberg та інсайдер Марк Гурман. За його словами, нове покоління iPad має "похитнути ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді".

Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї: вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори. Ще Apple збільшить діагональ дисплея старшої версії (12,9" → 13") і поставить новітній чипсет М3.

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Оновлять і чохол-клавіатуру Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році і відтоді не змінювалася. Оновлена версія отримає збільшений трекпад, що зробить iPad Pro "ще більш схожим на ноутбук", ніж зараз.

Очікується, що нові iPad Pro дебютують навесні 2024 року або на початку літа – цикл життя "прошок", як правило, становить півтора року. На сьогодні iPad серед всіх гаджетів приносять Apple найменшу частину прибутку.

Також у 2024 році Apple почне перехід на OLED-екрани у своїх ноутбуках. Впровадження OLED-дисплеїв дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

Які нові продукти Apple надійдуть у 2023 році

Восени 2023 року компанія Apple проведе дві презентації: у вересні та жовтні. Окрасою вересневого івенту повинні стати, звичайно ж, нові айфони, а на жовтень запланований анонс оновлених Mac з процесором Apple М3.

Також до кінця 2023 року може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові смарт-пристрої для дому.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro, 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio і Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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