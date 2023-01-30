Раніше анонс гнучкого гаджета від купертінівців очікувався не раніше 2026 року.

Згідно з новою інформацією інформатора Мін-Чі Куо, Apple постійно працює над технологією складання пристроїв. Готується як складний iPhone, так і iPad. При цьому останній може вийти вже в наступному році.

Цього року, вважає інсайдер, Apple навряд чи покаже нові айпади. Першим анонсом в лінійці планшетів стане оновлений iPad Mini 7-го покоління, який вийде на початку 2024 року. А вже до кінця року презентують і гнучкий iPad.

За прогнозом Куо, такий iPad отримає легку підпірку з вуглецевого волокна, яка дозволить зафіксувати планшет і зробити його більш стійким для роботи в "режимі ПК". Створенням таких підпірок займеться китайська компанія Anjie Technology.

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Apple також працює над гнучким iPhone: що відомо

За даними багатьох джерел, компанія вже працює над моделлю iPhone зі складним екраном. Раніше у мережі був опублікований патент Apple, з якого випливає, що екран такого айфона буде виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "зарощувати" подряпини та вм'ятини.

Очікувалося, що такий гнучкий айфон може вийти вже в 2023 році, але зрештою Apple активно перемикнулась на розробку 20-дюймового MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Тепер очікується, що гнучкий айфон вийде не раніше 2026 року.

У найближчі роки нас чекає наплив пристроїв з гнучким екраном

Раніше інженери Motorola показали концепт смартфона з екраном, що висувається вгору. Після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

У TECNO представили своє бачення складного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V, у якій основний дисплей одночасно складаний і розсувний. У повністю розкритому форматі він перетворюється в 10.1-дюймовий планшет.

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