Find N3 і N3 Flip оснащені флагманськими процесорами, камерами Hasselblad і вологозахистом IPX4.

На ринку сьогодні доступно все більше смартфонів-розкладачок. Якщо ще кілька років тому складні пристрої здавалися чимось експериментальним, то нині практично кожен великий виробник має парочку подібних пристроїв в своєму асортименті.

Компанія OPPO представила сьогодні нові флагманські смартфони-Find N3 у форматі книжки та розкладачку Find N3 Flip. Обидва з топовими процесорами, камерами Hasselblad та вологозахистом IPX4.

Find N3 отримав 6.3" внутрішній дисплей і 7.8" – зовнішній. Вони оновлюються з частотою 1-120 Гц і оснащені 1440-герцовой ШІМ-підсвічуванням, що не напружує очі. Пікова яскравість одна з найвищих в галузі, досягає 2800 ніт, а особлива конструкція шарніра витримує 1 млн складань і розкладань.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Gen 2, найпотужніший з доступних на ринку для Android-смартфонів, який працює в парі з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.0 на 512 ГБ, а також акумулятор ємністю 4800 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт. На повну зарядку знадобиться 40 хвилин.

Що стосується фотоможливостей, то в основній камері встановлено новітній сенсор Sony на 48 мегапікселів, здатний захоплювати велику кількість світла. Також є ультраширік на 48 Мп з макрорежимом і перископ на 64 Мп для зйомки з зумом без втрати якості.

У Find N3 Flip встановлено зовнішній дисплей на всю висоту кришки, тому користуватися ним можна не тільки для перегляду часу, але і для основних завдань. "Розкладачка" оснащена флагманським процесором MediaTek Dimensity 9200 і батареєю на 4300 мАг з 44-ватною зарядкою, а в камерах сенсори на 50+48+32 Мп з ширіком і 2х оптичним зумом.

Орієнтовна ціна на Find N3 становить 1650 євро, N3 Flip обійдеться покупцям в 1050 євро. Попередні замовлення стартують з завтрашнього дня. У Китаї смартфони дебютували ще у вересні і відразу встановили рекорд продажів.

На початку цього року OPPO представила лінійку смартфонів Reno 10. Найцікавішою вийшла версія Reno 10 Plus, яка пропонує оптимальне співвідношення ціни і продуктивності.

А вже в 2024 році на ринку почнуть з'являться смартфони з екранами, що розгортаються – аналогів такої конструкції ще немає. Виробники розуміють, що на ринку складних пристроїв важко змагатися з Samsung, тому активно розробляють смартфони в новому форм-факторі

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