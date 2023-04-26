У продаж Beats Studio Buds+ надійдуть вже в наступному місяці за ціною $170.

Apple найближчим часом випустить оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon, який виклав характеристики, дату виходу і рендери навушників завчасно.

Відомо, що навушники будуть підтримувати просторове звучання і зможуть пропрацювати до 36 годин від одного заряду (якщо враховувати акумулятор зарядного кейса). У комплекті покупці знайдуть чотири розміри амбушур для максимального комфорту.

Серед інших фішок – збільшені мікрофони з фільтрацією сторонніх звуків і більш потужна система активного шумозаглушення. ЗМІ вважають, що новинка Beats складе конкуренцію Apple AirPods Pro 2.

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Але головна зміна – нова напівпрозора версія, крізь корпус якої можна побачити будову як самих навушників, так і кейса. Аналогічне рішення користувачі могли раніше бачити в навушниках компанії Nothing. Разом з нею будуть продаватися більш традиційні відтінки Black і Ivory.

Як вказує Amazon, модель буде продаватися з 18 травня цього року за ціною 170 доларів (~6200 грн). Це на 20 доларів дорожче, ніж модель Studio Buds 2021 року випуску.

Нагадаємо, оригінальні Beats Studio Buds були представлені в червні 2021 року. Більш доступна щодо AirPods Pro модель оснащена системою активного шумозаглушення і захищена від попадання вологи і бризок за стандартом IPX4.

Також до кінця 2023 року Аpple випустить оновлену версію AirPods Pro 2 з кейсом, в якому відмовиться від фірмового Lightning на користь USB-C. Крім того, ходять чутки про друге покоління AirPods Max.

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