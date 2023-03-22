Той самий дизайн з прозорими деталями, але з новими функціональними можливостями.

Компанія Nothing оновила свій головний хіт, представивши друге покоління "прозорих" навушників Ear (2). Візуальних відмінностей від оригіналу вкрай мало – ключові зміни сконцентровані на функціональності пристрою.

Зокрема, новинка отримала адаптивне шумозаглушення, одночасне з'єднання з двома пристроями, поліпшену автономність, а також підтримку Hi-Res Audiо.

Автономність, до речі, підросла до 36 годин (разом з кейсом), а швидка зарядка стала ще швидше (8 годин роботи за 10 хвилин "підживлення"). Є і бездротова зарядка за стандартом Qi (до 2,5 Вт).

З інших фішок також можна виділити режим низької затримки, більш міцний зарядний кейс, а також еквалайзер і жести, якій можна настроїти через спеціальний застосунок Nothing X.

Попри всі поліпшення, вартість Nothing Ear (2) – 149 доларів (~5400 грн), як і у першого покоління. Забарвлення тільки біле. Продажі стартують 28 березня, але в деяких фізичних магазинах – вже завтра.

Nothing Phone (2) доведеться почекати

Спочатку передбачалося, що друге покоління смартфонів Nothing Phone вийде одночасно з навушниками, але тепер їх презентація очікується в другій половині року.

За словами виробника, Phone (2) "буде більш преміальним" продуктом, ніж перше покоління. За чутками, він отримає топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 2 і збільшений акумулятор місткістю 5000 мАг.

Нагадаємо, оригінальний Nothing Phone (1) з'явився у світовому продажу влітку минулого року. Завдяки своєму незвичайному дизайну і доступному ціннику апарат отримав статус "вбивці айфона", а журнал Time навіть назвав його "найбільш інноваційним смартфоном" року.

Вас також можуть зацікавити новини: