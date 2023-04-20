У топі очікувано AirPods Max, але в добірку також увійшли моделі від Sony, Bose та інших популярних виробників.

Навушники з функцією активного шумозаглушення допомагають повністю зануритися в музику, зменшуючи вплив шуму на слух користувача. Щоб точно не розчаруватися після покупки, фахівці порталу Wired виділили найкращі, на їхню думку, навушники з "шумодавом", які актуальні для покупки в 2023 році.

У топі очікувано AirPods Max від Аpple, але в добірку також увійшли моделі відSony, Bose та інших популярних виробників.

Найкращі за всіма показниками – AirPods Max

Якщо у вас iPhone і ви готові викласти 550 доларів, то шумозаглушенні накладні навушники від Apple – це найкращий вибір. Можливо, це навіть найкращі бездротові навушники в принципі.

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З їхніх переваг виділяється відмінне шумозаглушення Bose, найкраща якість збірки, яке ви знайдете в цьому сегменті, а також можливість сполучення з пристроями Apple.

Другі в рейтингу навушники – Sony WH-1000XM5

Sony змінила зовнішній вигляд своїх популярних флагманських навушників, зробивши їх більш витонченими і більш конкурентоспроможними з пристроями від Apple і Bose.

Що точно залишилося в новинці від попередника, так це чудовий шумодав, якісний звук, який можна налаштувати під себе і фантастичний час автономної роботи.

Все ще чудовий вибір – Sony WH-1000XM4

Хоч це і не найсвіжіша модель, лінійка Sony WH-1000Х – це одні з найкращих навушників з шумозаглушенням за майже 10 років. У WH-1000XM4 приємний зовнішній вигляд і 30-годинний час автономної роботи.

У порівнянні з попередниками ця версія відрізняється поліпшеним шумозаглушенням і поліпшеною якістю звуку. Мікрофони теж тут дуже хороші.

Які ще навушники потрапили в рейтинг:

Bose Noise Canceling 700 – найкращі для офісу;

Bowers & Wilkins PX7 S2 – найзручніші;

Focal Bathys – для аудіофілів;

Sony WF-1000XM4 – вакуумні навушники (затички) з найкращим шумозаглушенням;

Soundcore by Anker Space A40 – найкращі бюджетні затички;

Jabra Elite 7 Active – найкращі для тренувань;

Sennheiser Adapt 660 – найкращі за співвідношенням ціна-якість"

QuietOn 3.1 – навушники для сну.

Раніше УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, аби не пошкодувати про покупку. При купівлі навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але дизайн, що запам'ятовується і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту, ми також ділилися підбіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але знайшлося місце і моделям від Bose, Anker та інших виробників.

А якщо хочеться чогось оригінального, раніше в асортименті Huawei з'явилися незвичайні Bluetooth-навушники у формі "краплі". Також нещодавно були випущені Nothing Ear (2) – продовження найоригінальніших навушників на ринку.

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