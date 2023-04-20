Навушники з функцією активного шумозаглушення допомагають повністю зануритися в музику, зменшуючи вплив шуму на слух користувача. Щоб точно не розчаруватися після покупки, фахівці порталу Wired виділили найкращі, на їхню думку, навушники з "шумодавом", які актуальні для покупки в 2023 році.
У топі очікувано AirPods Max від Аpple, але в добірку також увійшли моделі відSony, Bose та інших популярних виробників.
Найкращі за всіма показниками – AirPods Max
Якщо у вас iPhone і ви готові викласти 550 доларів, то шумозаглушенні накладні навушники від Apple – це найкращий вибір. Можливо, це навіть найкращі бездротові навушники в принципі.
З їхніх переваг виділяється відмінне шумозаглушення Bose, найкраща якість збірки, яке ви знайдете в цьому сегменті, а також можливість сполучення з пристроями Apple.
Другі в рейтингу навушники – Sony WH-1000XM5
Sony змінила зовнішній вигляд своїх популярних флагманських навушників, зробивши їх більш витонченими і більш конкурентоспроможними з пристроями від Apple і Bose.
Що точно залишилося в новинці від попередника, так це чудовий шумодав, якісний звук, який можна налаштувати під себе і фантастичний час автономної роботи.
Все ще чудовий вибір – Sony WH-1000XM4
Хоч це і не найсвіжіша модель, лінійка Sony WH-1000Х – це одні з найкращих навушників з шумозаглушенням за майже 10 років. У WH-1000XM4 приємний зовнішній вигляд і 30-годинний час автономної роботи.
У порівнянні з попередниками ця версія відрізняється поліпшеним шумозаглушенням і поліпшеною якістю звуку. Мікрофони теж тут дуже хороші.
Які ще навушники потрапили в рейтинг:
- Bose Noise Canceling 700 – найкращі для офісу;
- Bowers & Wilkins PX7 S2 – найзручніші;
- Focal Bathys – для аудіофілів;
- Sony WF-1000XM4 – вакуумні навушники (затички) з найкращим шумозаглушенням;
- Soundcore by Anker Space A40 – найкращі бюджетні затички;
- Jabra Elite 7 Active – найкращі для тренувань;
- Sennheiser Adapt 660 – найкращі за співвідношенням ціна-якість"
- QuietOn 3.1 – навушники для сну.
Раніше УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, аби не пошкодувати про покупку. При купівлі навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але дизайн, що запам'ятовується і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.
Якщо ви в пошуках навушників для спорту, ми також ділилися підбіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але знайшлося місце і моделям від Bose, Anker та інших виробників.
А якщо хочеться чогось оригінального, раніше в асортименті Huawei з'явилися незвичайні Bluetooth-навушники у формі "краплі". Також нещодавно були випущені Nothing Ear (2) – продовження найоригінальніших навушників на ринку.