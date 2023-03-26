Окрім 15-дюймового MacBook Air та оновленого Mac Pro, цією весной Apple також може представити флагманські навушники AirPods Max

Apple вже найближчим часом може представити друге покоління AirPods Max. Нагадаємо, це повнорозмірна "яблучна" гарнітура з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером.

До такого висновку прийшли численні ЗМІ у зв'язку зі збільшеним терміном доставлення оригінальної моделі. Це означає, що у компанії закінчуються запаси навушників, проте з чим це пов'язано, не уточнюється.

ЗМІ звернули увагу, що такий сценарій часто супроводжує анонс нового покоління продукту і є ймовірність, що незабаром Apple представить AirPods Max другого покоління.

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У травні минулого року Марк Гурман з Bloomberg підтвердив, що компанія вже працює над новим поколінням повнорозмірної гарнітури AirPods Max. Також проскакувала інформація, що в розробці знаходиться бюджетна версія AirPods Max з пластиковим корпусом.

Варто зауважити, що AirPods Max є найдорожчим аудіопродуктом компанії в лінійці – на старті вони коштували 550 доларів. ЗМІ відзначають, що сподіваються на зниження вартості:"550 доларів – абсурдна ціна для цих навушників".

Два гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни

У січні цього року компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а на початку березня представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.

Цієї весни компанія також повинна представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом М2.

Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C. Скоріш за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

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