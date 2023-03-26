Apple вже найближчим часом може представити друге покоління AirPods Max. Нагадаємо, це повнорозмірна "яблучна" гарнітура з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером.
До такого висновку прийшли численні ЗМІ у зв'язку зі збільшеним терміном доставлення оригінальної моделі. Це означає, що у компанії закінчуються запаси навушників, проте з чим це пов'язано, не уточнюється.
ЗМІ звернули увагу, що такий сценарій часто супроводжує анонс нового покоління продукту і є ймовірність, що незабаром Apple представить AirPods Max другого покоління.
У травні минулого року Марк Гурман з Bloomberg підтвердив, що компанія вже працює над новим поколінням повнорозмірної гарнітури AirPods Max. Також проскакувала інформація, що в розробці знаходиться бюджетна версія AirPods Max з пластиковим корпусом.
Варто зауважити, що AirPods Max є найдорожчим аудіопродуктом компанії в лінійці – на старті вони коштували 550 доларів. ЗМІ відзначають, що сподіваються на зниження вартості:"550 доларів – абсурдна ціна для цих навушників".
Два гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни
У січні цього року компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а на початку березня представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.
Цієї весни компанія також повинна представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом М2.
Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C. Скоріш за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.