Реклама мала просто підкреслити можливості планшета, але сам відеоряд викликав шквал критики в мережі.

На нещодавній весняній презентації Apple представили iPad Air і iPad Pro нового покоління. Під час рекламної кампанії яблучний бренд випустив ролик "Crush!", який мав наголосити на можливостях пристрою, але замість цього зазнав масової критики.

У ролику показано, як гідравлічний прес розчавлює інструменти для творчості та предмети мистецтва доки вони не перетворюються на новенький iPad Pro.

Як зазначає The Variety, головна теза реклами в тому, що планшет можна використовувати для перегляду фільмів, прослуховування та створення музики, читання, зйомки відео та фото. Але натомість ролик інтерпретували як метафору того, як технології нищать мистецтво і суспільство загалом.

Скандал не вщухав два дні, зрештою віце-президент Apple з маркетингових комунікацій Тор Мюрен вибачився за опублікований ролик і визнав, що компанія "промахнулася з цією рекламою". І відмовиться від її показу по ТБ.

Креативність - частина ДНК Apple. Для нас надзвичайно важливо розробляти продукти, які розширюють можливості творчих людей у всьому світі. Наша мета - завжди відзначати безліч способів, за допомогою яких користувачі виражають себе і втілюють свої ідеї в життя за допомогою iPad. Ми промахнулися з цим відео, і нам дуже шкода.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети. За словами Тіма Кука, це "найбільший день для iPad з дня його появи".

iPad Air тепер доступний у двох розмірах - 11 і 13 дюймів: обидва на чипі M2, зі 128 ГБ у базі і все ще IPS-матрицею. iPad Pro отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і корпус завтовшки всього 5.1 мм.

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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