Включно з новим поколінням iPad Pro з OLED-екраном і чипом M4.

На презентації 7 травня американська компанія Apple представила два планшети. За словами Тіма Кука, це "найбільший день для iPad з дня його появи".

Перший анонс – новий iPad Air. Уперше в серії він вийде у двох діагоналях – 11 і 13 дюймів. У цьому планшеті встановлений процесор M2, який до 50% швидший за минулу модель на M1, а камеру нарешті перенесли для горизонтального використання. Матриця, як і раніше, IPS.

Девайс отримав підтримку Magic Keyboard і Apple Pencil. Вартість iPad Air 11" стартує від 599 доларів (~23 000 грн), а iPad Air 13" – від 799 доларів (~31 000 грн). Пам'ять від 128 ГБ до 1 ТБ.

Відео дня

Другий анонс – новий iPad Pro. Це перший планшет Apple з OLED-дисплеєм і процесором M4. А корпус пристрою став найтоншим, який будь-коли був у iPad – всього 5,1 мм.

Перехід на OLED – це суттєвий крок для Apple, на який шанувальники iPad чекали вже давно. У компанії називають новий екран найкращим у світі: він у 2 рази яскравіший за LCD, що застосовувалися раніше, і витрачає менше енергії, а отже, зросте автономність. Плюс, він захищений склом з нанотекстурою.

Ба більше, це перші пристрої Apple з чіпом M4 на борту. Обіцяють на 50% більшу продуктивність, якщо порівняти з M2, який встановлений в iPad Pro попереднього покоління. А вбудований у нього рушій Neural Engine для ШІ-завдань у 60 разів потужніший, ніж його перша версія.

Вартість нових "прошок" починається від 999 доларів і 1299 доларів за 11" і 13" відповідно. Продажі почнуться наступного тижня.

Наприкінці презентації Тім Кук нагадав про WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18 та інші яблучні ОС. Очікується, що iOS 18 принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки.

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

Вас також можуть зацікавити новини: