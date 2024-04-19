Рендери демонструють нову систему ремінців, змінений дизайн з більш тонкими рамками, покращений дисплей і багато іншого.

Apple Watch Series X, вихід яких очікується цієї осені, стане ювілейним годинником компанії. Марк Гурман з Bloomberg говорив, що нове покоління обіцяє принести "революційні зміни", і власники актуальних Apple Watch напевно захочуть оновитися.

Джерело опублікувало концептуальні рендери Apple Watch X, зроблені на основі всієї наявної на сьогодні інформації про новий годинник, включно з більш тонким корпусом і новим механізмом кріплення ремінця.

Передбачається, що замість дисплея microLED може використовуватися OLED. Користувачі навряд чи помітять різницю з минулим поколінням, просто глянувши на дисплей, однак це нововведення дасть змогу помітно збільшити час роботи без підзарядки. Автономність – найслабше місце Apple Watch, і Series 10 розв'язуже цю проблему.

Apple має зберегти коліщатко Digital Crown і, ймовірно, додасть до годинника кнопку Action Button, як на Apple Watch Ultra, для швидкого запуску потрібного застосунку або тренування.

Очікуються зміни не тільки в дизайні. Нові Apple Watch стануть важливим релізом для компанії в галузі охорони здоров'я. У годиннику з'явиться функція для виявлення зупинки дихання у користувача під час сну (так зване "апное уві сні"). Якщо це відбувається занадто часто, годинник порадить записатися до лікаря.

А ще Apple впровадить "новаторську" технологію вимірювання артеріального тиску для виявлення гіпертонії. Пристрій буде заносити дані про тиск до спеціального журналу і давати користувачеві рекомендації, якщо значення занадто високі або надмірно низькі.

Крім ювілейних Apple Watch компанія готує нове покоління бюджетних SE, які у 2023 році вирішили не анонсувати. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто – їхній запуск відкладено на невизначений термін.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів, імовірно, вже на початку травня. З чуток, обидва релізи будуть суттєвими: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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