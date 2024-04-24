Восени 2024 року Apple покаже iPhone 16. Що ближче до презентації новинок, то більше у мережі з'являється інформації про телефони. Свіжі чутки говорять про те, що нове покоління може остаточно позбутися фізичних кнопок, пише MacRumors.
У звіті стверджується, що Apple замінить наявні фізичні кнопки на обох сторонах смартфона ємнісними елементами, які забезпечать iPhone-користувачам тактильний зворотний зв'язок. Такі кнопки зможуть визначати тиск та імітувати натискання за допомогою вібрації.
Показово, що ще рік тому витоки обіцяли аналогічні кнопки в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, але цього так і не сталося. Тому їхня реалізація в цьогорічних iPhone здається найбільш імовірною.
Інше джерело зазначає, що ємнісні компоненти, які компанія Apple замовила в тайванського постачальника, почнуть виробляти в третьому кварталі 2024-го, що незвично пізно з погляду звичного графіка. Тож їх можуть приберегти для моделей iPhone 2025 року, але ймовірність такого розкладу суттєво менша.
А ось що майже точно підтверджено – поява на правому торці iPhone 16 нової кнопки, причому у всіх чотирьох моделей. Вона буде призначена для управління камерою за аналогією з цифровими фотокамерами. Джерела кажуть, що Apple просуватиме смартфони iPhone 16 як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".
Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні. Тоді ж вийде система iOS 18, у який додадуть штучний інтелект – журналісти розповідали, як ШІ працюватиме на смартфонах Apple.
Apple вже підтвердила травневу презентацію. У центрі уваги будуть нові планшети, які не оновлювалися з 2022 року. Очікується, що моделі iPad Pro отримають OLED-дисплеї та працюватимуть на новому чипі M3, який уже є в кількох Mac.