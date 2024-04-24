Чутки про відмову від усіх фізичних елементів приписували ще iPhone 15, але, схоже, реалізовано це буде тільки цього року.

Восени 2024 року Apple покаже iPhone 16. Що ближче до презентації новинок, то більше у мережі з'являється інформації про телефони. Свіжі чутки говорять про те, що нове покоління може остаточно позбутися фізичних кнопок, пише MacRumors.

У звіті стверджується, що Apple замінить наявні фізичні кнопки на обох сторонах смартфона ємнісними елементами, які забезпечать iPhone-користувачам тактильний зворотний зв'язок. Такі кнопки зможуть визначати тиск та імітувати натискання за допомогою вібрації.

Показово, що ще рік тому витоки обіцяли аналогічні кнопки в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, але цього так і не сталося. Тому їхня реалізація в цьогорічних iPhone здається найбільш імовірною.

Відео дня

Інше джерело зазначає, що ємнісні компоненти, які компанія Apple замовила в тайванського постачальника, почнуть виробляти в третьому кварталі 2024-го, що незвично пізно з погляду звичного графіка. Тож їх можуть приберегти для моделей iPhone 2025 року, але ймовірність такого розкладу суттєво менша.

А ось що майже точно підтверджено – поява на правому торці iPhone 16 нової кнопки, причому у всіх чотирьох моделей. Вона буде призначена для управління камерою за аналогією з цифровими фотокамерами. Джерела кажуть, що Apple просуватиме смартфони iPhone 16 як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні. Тоді ж вийде система iOS 18, у який додадуть штучний інтелект – журналісти розповідали, як ШІ працюватиме на смартфонах Apple.

Apple вже підтвердила травневу презентацію. У центрі уваги будуть нові планшети, які не оновлювалися з 2022 року. Очікується, що моделі iPad Pro отримають OLED-дисплеї та працюватимуть на новому чипі M3, який уже є в кількох Mac.

Вас також можуть зацікавити новини: