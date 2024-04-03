Така модель конкуруватиме з дешевими навушниками інших брендів.

Цієї осені разом з iPhone 16 Apple представить нові AirPods. За даними інсайдерів, компанія має намір розширити асортимент своїх бездротових навушників випуском супербюджетної моделі, пише MacRumors.

Раніше вже з'являлася інформація, що Apple планує представити одразу дві моделі AirPods 4-го покоління, які відрізнятимуться оновленим дизайном, поліпшеною посадкою та якістю звуку. А дорожча модель отримає функцію активного шумозаглушення (ANC) та вбудований динамік для пошуку зарядного кейса в "Локаторі".

Поки незрозуміло, чи є умовні AirPods Litе та AirPods 4-го покоління одним й тим самим продуктом, але це здається правдоподібним. Скільки коштуватимуть дешеві навушники, не згадується. Для порівняння, найдоступніші AirPods 3 оцінили в $170, тоді як друге покоління продається за $130. Але ці моделі не підтримують функцію шумодава.

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Також Apple у 2024 році оновить повнорозмірні AirPods Max. Хоча тут нововведень буде мінімум: USB-C замість Lightning, а також трохи поліпшений звук і, можливо, нові кольори. Нагадаємо, перша модель надійшла в продаж ще 2020 року.

Що стосується нових AirPods Pro, то інсайдери сходяться на тому, що вони вийдуть тільки у 2025 році. Імовірно, флагманські навушники отримають новий дизайн і поліпшене "залізо" – чип Apple H3.

Коли буде наступна презентація Apple і що на ній покажуть

На травень у Apple запланована прем'єра нових планшетів, і обидва релізи, як очікується, будуть суттєвими: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде відразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

А в червні відбудеться презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone. Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

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