Молодші моделі лінійки iPhone 14, на подив, легко ремонтується, проте до Pro-моделей це не відноситься.

Один ютубер вирішив показати, настільки складний ремонт нових флагманських айфонів. Він отримав модель іРһопе 14 Pro Max з внутрішніми пошкодженнями та використовував його для демонстрації – весь ремонт зайняв майже п'ять годин.

Apple поліпшила ремонтопридатність iPhone 14 і 14 Plus, однак, як виявилося, до дорожчих моделей це не відноситься. Перше, на що звернув увагу ютубер – це відсутність "язичків" для зняття батареї.

Другою перешкодою стало те, що смартфон утримується не одним гвинтом, а декількома різними – а щоб їх зняти потрібно застосувати кілька різних викруток або насадок. Також гвинти настільки дрібні, що без спеціального магнітного килимка користувач ризикує легко втратити деталі. Різні гвинти також ускладнюють процес складання, адже потрібно запам'ятати, що і звідки було знято.

Як результат, це робить процес складання таким же тривалим, як і розбирання. Після складання, програмне забезпечення Apple перестало розпізнавати новий дисплей, як оригінальний, що призвело до відключення функцій True Tone та автояскравості.

Зауважимо, що молодші моделі лінійки iPhone 14 забезпечили знімною задньою панеллю – це суттєво спрощує їх ремонт. Водночас корпус з боку екрана теж легко замінюється внаслідок металевої пластини, яка відокремлює його від інших компонентів та спрощує зняття екрана. Таким чином, смартфон досить легко розкрити як спереду, так і ззаду.

У зв'язку з цим фахівці компанії iFixit присвоїли новому смартфону Apple рейтинг ремонтопридатності 7 з 10 балів і підкреслили, що "це найбільш ремонтопридатний айфон" з часів iPhone 7, випущеного в 2016 році. А ось iPhone 14 Pro і Pro Max підкачали – у них зберігся старий внутрішній дизайн.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Apple розширила програму "ремонт вдома" на Європу. Користувачі можуть купити на сайті компанії набір для заміни акумулятора, камери та інших компонентів без допомоги фахівців сервісного центру.

Вас також можуть зацікавити новини: