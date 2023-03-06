Перше місце віддали ще не випущеному Oppo Find X6 Pro, який отримає новітні панелі Samsung Display.

Вкотре відомий інсайдер Ice Universe ділиться з громадськістю ексклюзивною інформацією. Цього разу він опублікував список смартфонів з найяскравішими екранами на ринку. Яскравість екрана є важливим фактором при виборі смартфона, хоча при покупці зазвичай насамперед звертають увагу на дизайн і/або технічні характеристики.

Як повідомляється, компанія Oppo отримає новітні панелі Samsung Display для свого майбутнього флагмана Find X6 Pro, завдяки чому пікова яскравість такого дисплея буде вище, ніж у останніх айфонів, які зараз є лідерами ринку.

Яка буде пікова яскравість в Oppo Find X6 Рго, не уточнюється, але у останніх флагманів Apple це 2000 ніт, згідно з офіційними специфікаціями, що в два рази перевищує пікову яскравість попереднього покоління.

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Далі в рейтингу смартфонів з найбільш яскравими дисплеями йдуть Xiaomi 13 (1900 ніт), Vivo X90 Pro+ (1800) і Magic 5 Pro (1800), а також Galaxy S23 Ultra (1750).

Природно, висока пікова яскравість екрана не гарантує, що екран новинки Oppo буде найкращим в цілому, але як мінімум за цим показником він буде виділятися на тлі своїх конкурентів. Крім того, якщо Oppo буде використовувати найпередовіші панелі Samsung, то можна очікувати, що й інші параметри екрана будуть на високому рівні.

OPPO готує презентацію: що відомо про Find X6

Компанія до кінця місяця представить флагманські смартфони серії Find X6. Обидві моделі оснастять 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED E6, але з різною роздільною здатністю: у звичайній Find X6 – 1,5 K (1220x2712), у "прошки" – QHD+. За продуктивність відповідатиме новітній чипсет Snapdragon 8 Gen2.

Головна фішка флагманів, окрім екрана – фотоможливості, що вже видно по величезному блоку камер на злитих знімках Find X6 Pro. Очікується, що пристрій отримає три сенсори з роздільною здатністю по 50 Мп з "фронталкою" на 32 Мп.

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