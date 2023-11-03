Наступна флагманська лінійка вийде на початку року, імовірно, в середині січня.

У січні 2024-го Samsung повинна представити флагманську лінійку Galaxy S24. Топовим апаратом серії виявиться S24 Ultra, про який приблизно за два місяці до анонсу відомо практично все.

Характеристики Galaxy S24 Ultra публікувалися і раніше, а тепер якісні рендери розкрили автори PhoneArena.

У новому поколінні помітно зменшаться відступи навколо дисплея: очікується, що S24 Ultra отримає "одні з найвужчих рамок серед усіх смартфонів". При цьому новинка стане коротше, але ширше за попередника, а на вибір будуть доступні чорний, сірий, фіолетовий і жовтий кольори.

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Водночас авторитетний інсайдер Ice Universe, відомий своєю любов'ю до Samsung, розповів, що вже мав можливість ознайомитися з реальним смартфоном, який виглядає просто чудово. За його словами, дизайн Galaxy S24 Ultra сподобається кожному.

Якщо вірити чуткам і витокам, Samsung збирається реалізувати в новій лінійці Galaxy S24 всі найостанніші тренди і функції. Ми вже чули про титанову рамку, супервузьку рамку і рекордні 2 ГБ пам'яті.

Також Samsung робить велику ставку на штучний інтелект (ШІ). Це будуть "найрозумніші" смартфони на ринку, перевершуючи те, що пропонують конкуренти Google у лінійці Pixel 8. Крім того, обіцяють підтримку супутникового зв'язку.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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